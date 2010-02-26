Borç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram beyaz lahana (küçük boy ve sıkı)
Yeterince ılık su
400 gram pancar
1 adet küçük boy soğan
Yarım sarımsak
2 çorba kaşığı tereyağı
250 gram havuç
250 gram patates
1 su bardağı domates püresi
1 çorba kaşığı salça
İki buçuk su bardağı kvas
1 çorba kaşığı et suyu
Tuz
YAPILIŞI
Lahanayı küp doğrayıp, soğuk suyun altında iyice yıkayın. Daha sonra tencereye alarak, üzerini iki parmak geçecek kadar ılık su ilave edin. Yüksek ateşte 3-5 dakika, su kaynayana dek haşlayıp ocaktan alın. Tekrar soğuk suyun altına tutun. Pancarları yıkadıktan sonra, 1 su bardağı suda haşlayın. Suyunu süzüp, kenara alın. Ilındıktan sonra kabuklarını temizleyip küp doğrayın. Daha sonra süzdüğünüz suya pancarı ilave edip, buzdolabında dinlenmeye bırakın. Soğanı jülyen doğrayıp, sarımsağı kıyın. Tereyağını bir tencereye alıp, soğan ve sarımsağı kısık ateşte 15 dakika kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyip 15 dakika, ardından küp doğranmış patatesi ilave edip 5 dakika daha kavurun. Domates püresi, salça ve tuz ekleyip, kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin. Pişmeye yakın lahana, pancar, kvas ve et suyu ilave edip ocağı kapatın. Servis tabağına alıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kvas: Arpa ve çavdar şıralarının ya da esmer ekmek kırıntılarının mayalandırılıp, ardıç yemişi veya naneyle aromalandırılmasıyla oluşan, alkol oranı az, özel yapım bir içecek. Bu içecek, aynı zamanda Ermeni konyağı olarak bilinen Ararat'tır.