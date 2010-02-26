Borç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lahanayı küp doğrayıp, soğuk suyun altında iyice yıkayın. Daha sonra tencereye alarak, üzerini iki parmak geçecek kadar ılık su ilave edin. Yüksek ateşte 3-5 dakika, su kaynayana dek haşlayıp ocaktan alın. Tekrar soğuk suyun altına tutun. Pancarları yıkadıktan sonra, 1 su bardağı suda haşlayın. Suyunu süzüp, kenara alın. Ilındıktan sonra kabuklarını temizleyip küp doğrayın. Daha sonra süzdüğünüz suya pancarı ilave edip, buzdolabında dinlenmeye bırakın. Soğanı jülyen doğrayıp, sarımsağı kıyın. Tereyağını bir tencereye alıp, soğan ve sarımsağı kısık ateşte 15 dakika kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyip 15 dakika, ardından küp doğranmış patatesi ilave edip 5 dakika daha kavurun. Domates püresi, salça ve tuz ekleyip, kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin. Pişmeye yakın lahana, pancar, kvas ve et suyu ilave edip ocağı kapatın. Servis tabağına alıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.