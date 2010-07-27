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Borç Çorbası Tarifi

Bu akşam için henüz hangi çorbayı pişireceğinize karar vermediyseniz Borç Çorbası tam da akşam yemeği menüsü için derim. Borç çorbası nasıl yapılır? Borç çorbasının tarifi...
Borç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Rus Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram beyaz lahana

400 gram pancar

1 adet küçük boy soğan

Yarım sarımsak

2 çorba kaşığı tereyağı

250'şer gram havuç ve patates

1 su bardağı domates püresi

1 çorba kaşığı salça

İki buçuk su bardağı kvas

1 çorba kaşığı et suyu

YAPILIŞI

Lahanayı küp doğrayarak suyun altında iyice yıkayın. Daha sonra tencereye alarak üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Yüksek ateşte 3-5 dakika, su kaynayana dek haşlayıp ocaktan alın. Tekrar soğuk suyun altında tutun. Pancarları yıkadıktan sonra 1 su bardağı suda iyice haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp kenara alın. Kabuklarını temizleyip küp doğrayın. Süzdüğünüz suya ilave edip buzdolabında dinlenmeye bırakın. Soğanı jülyen doğrayın. Sarımsağı kıyın. Tereyağında soğan ve sarımsağı kısık ateşte 15 dakika kavurun. Küp doğradığınız havucu ekleyip 15 dakika, küp doğradığınız patatesi ilave edip 5 dakika daha kavurun. Domates püresi, salça ve tuzu katarak kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin. Pişmesine yakın lahana, pancar, kvas ve et suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın. Servis tabağına alarak üzerine sıkma torbası ile smetana sıkarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kvas, çavdar ve arpa şıralarının ya da ıslatılan esmer ekmek kırıntılarının mayalandırılarak, nane veya ardıç yemişiyle aroma verilmesiyle oluşan az alkollü özel yapım içecek. Bu içecek aynı zamanda Ermeni konyağı olarak bilinen Ararat’tır.
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