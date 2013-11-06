Börek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıymayı sıvıyağda soteleyin. Kıyılmış soğan ilave edip kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde unun ortasına 1 adet yumurta kırın. 1 tatlı kaşığı tuz ve azar azar süt ekleyip, karıştırın. Soğuk kıymalı karışımı ilave edip, çok yumuşak olmayan bir hamur elde edin. 15 dakika dinlendirin. Daha sonra mantı hamuru kalınlığında açıp, küçük kareler halinde kesin. Hamurların dört ucunu birleştirip, boş mantı elde edin. Su veya et suyunu kaynatıp, hamurları içine atın. Suyun yüzeyine çıkmaya başlayınca ocağın altını kısın. Yoğurt, 1 adet yumurta ve tereyağını iyice çırpıp, azar azar ve karıştırarak çorbaya ilave edin. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve sumak gezdirip servis yapın.