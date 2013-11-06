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Börek Çorbası Tarifi

Gaziantep'in meşhur börek çorbası nasıl yapılır? İşte börek çorbası tarifi...
Börek Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 adet soğan

4 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

6 su bardağı et suyu veya su

500 gram yoğurt

tuz

karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı toz sumak

YAPILIŞI

Kıymayı sıvıyağda soteleyin. Kıyılmış soğan ilave edip kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde unun ortasına 1 adet yumurta kırın. 1 tatlı kaşığı tuz ve azar azar süt ekleyip, karıştırın. Soğuk kıymalı karışımı ilave edip, çok yumuşak olmayan bir hamur elde edin. 15 dakika dinlendirin. Daha sonra mantı hamuru kalınlığında açıp, küçük kareler halinde kesin. Hamurların dört ucunu birleştirip, boş mantı elde edin. Su veya et suyunu kaynatıp, hamurları içine atın. Suyun yüzeyine çıkmaya başlayınca ocağın altını kısın. Yoğurt, 1 adet yumurta ve tereyağını iyice çırpıp, azar azar ve karıştırarak çorbaya ilave edin. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve sumak gezdirip servis yapın.
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