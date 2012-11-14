Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı kuru börülce
6 çorba kaşığı ev tarhanası
3-4 diş sarımsak
1 adet domates
1 çorba kaşığı biber salçası
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Yeteri kadar su, tuz, karabiber
Üzeri için: Kıyılmış fesleğen
YAPILIŞI
Börülceyi 8 saat öncesinden ıslatıp, suyunu süzün. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip haşlayın. Ayrı bir tencerede bütün sarımsak, küp doğranmış domates ve biber salçasını zeytinyağında kavurun. Tarhana ilave edip, 2 dakika daha kavurun. Önce börülce suyunu, ardından börülceyi ekleyip 15 dakika daha pişirin. Ocaktan almaya yakın tuz ve karabiber ilave edin. Fesleğen yaprağı serpiştirip servis yapın.