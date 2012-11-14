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Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Hem lezzetli hem doyurucu olan börüceli tarhana çorbası nasıl hazırlanmalı? İşte tarifi...
Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı kuru börülce

6 çorba kaşığı ev tarhanası

3-4 diş sarımsak

1 adet domates

1 çorba kaşığı biber salçası

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar su, tuz, karabiber



Üzeri için: Kıyılmış fesleğen

YAPILIŞI

Börülceyi 8 saat öncesinden ıslatıp, suyunu süzün. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip haşlayın. Ayrı bir tencerede bütün sarımsak, küp doğranmış domates ve biber salçasını zeytinyağında kavurun. Tarhana ilave edip, 2 dakika daha kavurun. Önce börülce suyunu, ardından börülceyi ekleyip 15 dakika daha pişirin. Ocaktan almaya yakın tuz ve karabiber ilave edin. Fesleğen yaprağı serpiştirip servis yapın.
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