Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

1 çay bardağı kuru börülce 6 çorba kaşığı ev tarhanası 3-4 diş sarımsak 1 adet domates 1 çorba kaşığı biber salçası 3 çorba kaşığı zeytinyağı Yeteri kadar su, tuz, karabiber Üzeri için: Kıyılmış fesleğen

YAPILIŞI

Börülceyi 8 saat öncesinden ıslatıp, suyunu süzün. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip haşlayın. Ayrı bir tencerede bütün sarımsak, küp doğranmış domates ve biber salçasını zeytinyağında kavurun. Tarhana ilave edip, 2 dakika daha kavurun. Önce börülce suyunu, ardından börülceyi ekleyip 15 dakika daha pişirin. Ocaktan almaya yakın tuz ve karabiber ilave edin. Fesleğen yaprağı serpiştirip servis yapın.