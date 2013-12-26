Sofra Çorbalar Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Hem lezzetli hem doyurucu olan börüceli tarhana çorbası nasıl hazırlanmalı? İşte tarifi...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti