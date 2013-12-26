Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı margarin
200 gram kuşbaşı dana eti
8 su bardağı etsuyu
1 su bardağı tarhana
250 gram yeşil börülce
3 adet kurutulmuş kırmızı biber
Tuz, karabiber
1 su bardağı ayran
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı salça
YAPILIŞI
Eritilmiş 1 çorba kaşığı margarinde kuşbaşı iriliğinde kesilmiş eti kavurun. Et suyunu, iri parçalar halinde doğranmış taze börülceleri, çok az suyla ezilmiş tarhanayı, kırmızı bütün biberleri, tuz ve karabiberi ekleyin. Börülceler yumuşayana dek pişirin. Pişmesine yakın ayranı ekleyin. 15 dakika sonra dövülmüş sarımsakları ilave edin. Çorbayı ateşin üzerinden indirin. Kalan margarini tavada eritin. Salçayı ekleyip, kavurun. Çorbanın üzerine dökün. Sıcak servis yapın.