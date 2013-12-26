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Sofra / Çorbalar / Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi

Hem lezzetli hem doyurucu olan börüceli tarhana çorbası nasıl hazırlanmalı? İşte tarifi...
Börülceli Tarhana Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı margarin

200 gram kuşbaşı dana eti

8 su bardağı etsuyu

1 su bardağı tarhana

250 gram yeşil börülce

3 adet kurutulmuş kırmızı biber

Tuz, karabiber

1 su bardağı ayran

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI

Eritilmiş 1 çorba kaşığı margarinde kuşbaşı iriliğinde kesilmiş eti kavurun. Et suyunu, iri parçalar halinde doğranmış taze börülceleri, çok az suyla ezilmiş tarhanayı, kırmızı bütün biberleri, tuz ve karabiberi ekleyin. Börülceler yumuşayana dek pişirin. Pişmesine yakın ayranı ekleyin. 15 dakika sonra dövülmüş sarımsakları ilave edin. Çorbayı ateşin üzerinden indirin. Kalan margarini tavada eritin. Salçayı ekleyip, kavurun. Çorbanın üzerine dökün. Sıcak servis yapın.
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