Brokoli Çorbası Tarifi

Brokoliyi temizleyip bir tencereye alın. Üzerini hafifçe geçecek kadar suda haşlayın. Brokolileri haşlama suyundan çıkartıp robota alın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip robotta çekin. Unu bir tencerede tahta kaşıkla karıştırarak pembeleşene kadar kavurun. Kavrulan una kremayı ekleyip birlikte pişirin. Pişen karışıma robotta çektiğiniz brokoliyi ekleyin. Kıvamına göre, brokoliyi haşladığınız sudan ekleyin. Karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Çorbayı servis tabağına alın. Krema ve dereotu ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.