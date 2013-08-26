Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg brokoli
200 ml krema
1 çorba kaşığı un
Tuz, karabiber
Süslemek için:
1 çorba kaşığı krema, dereotu
YAPILIŞI
Brokoliyi temizleyip bir tencereye alın. Üzerini hafifçe geçecek kadar suda haşlayın. Brokolileri haşlama suyundan çıkartıp robota alın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip robotta çekin. Unu bir tencerede tahta kaşıkla karıştırarak pembeleşene kadar kavurun. Kavrulan una kremayı ekleyip birlikte pişirin. Pişen karışıma robotta çektiğiniz brokoliyi ekleyin. Kıvamına göre, brokoliyi haşladığınız sudan ekleyin. Karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Çorbayı servis tabağına alın. Krema ve dereotu ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.