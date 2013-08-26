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Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi
Brokoli Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg brokoli

200 ml krema

1 çorba kaşığı un

Tuz, karabiber



Süslemek için:

1 çorba kaşığı krema, dereotu


YAPILIŞI

Brokoliyi temizleyip bir tencereye alın. Üzerini hafifçe geçecek kadar suda haşlayın. Brokolileri haşlama suyundan çıkartıp robota alın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip robotta çekin. Unu bir tencerede tahta kaşıkla karıştırarak pembeleşene kadar kavurun. Kavrulan una kremayı ekleyip birlikte pişirin. Pişen karışıma robotta çektiğiniz brokoliyi ekleyin. Kıvamına göre, brokoliyi haşladığınız sudan ekleyin. Karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Çorbayı servis tabağına alın. Krema ve dereotu ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.
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