Brokoli Çorbası Tarifi

Brokolileri çiçeklerine ayırın. Soğanı yemeklik doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Brokoli, 5 su bardağı su, karabiber ve tuz ekleyip 15 dakika haşlayın. Daha sonra blenderden geçirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı su ve unu iyice çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ekleyin. 10 dakika daha pişirin.