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Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz, doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi
Brokoli Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram brokoli

1 adet orta boy soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı su veya tavuk suyu

1 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2-3 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Brokolileri çiçeklerine ayırın. Soğanı yemeklik doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Brokoli, 5 su bardağı su, karabiber ve tuz ekleyip 15 dakika haşlayın. Daha sonra blenderden geçirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı su ve unu iyice çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ekleyin. 10 dakika daha pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Çorbaya ayrı bir lezzet katmak ve besin değerini artırmak isterseniz 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil ekleyebilirsiniz.
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