Brokoli Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 gram brokoli
1 adet orta boy soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
6 su bardağı su veya tavuk suyu
1 çorba kaşığı un
1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
2-3 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
YAPILIŞI
Brokolileri çiçeklerine ayırın. Soğanı yemeklik doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Brokoli, 5 su bardağı su, karabiber ve tuz ekleyip 15 dakika haşlayın. Daha sonra blenderden geçirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı su ve unu iyice çırpıp, yavaş yavaş ve karıştırarak çorbaya ekleyin. 10 dakika daha pişirin.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Çorbaya ayrı bir lezzet katmak ve besin değerini artırmak isterseniz 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil ekleyebilirsiniz.