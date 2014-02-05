Brokoli Çorbası Tarifi

Brokolileri küçük küçük doğrayalım. Tencereye 4 çorba kaşığı sıvıyağı aktarıp, küp doğranmış soğanı pembeleştirelim. Küçük doğranmış brokolileri ekleyip yumuşayana dek kavuralım. Sonrasında üzerini aşacak kadar su ilave edelim. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, ağır ateşte brokoliler iyice yumuşayana dek pişirelim. Diğer yandan yumurta sarısını çırpıp sütle birlikte karıştıralım. Çorbayı ateşten almadan 1 dakika önce üzerine sütlü karışımı dökelim. 1 dakika daha karıştırarak pişirip ateşten alalım. Servis yapalım.