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Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Brokoli Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram brokoli

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

Tuz,

karabiber

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Brokolileri küçük küçük doğrayalım. Tencereye 4 çorba kaşığı sıvıyağı aktarıp, küp doğranmış soğanı pembeleştirelim. Küçük doğranmış brokolileri ekleyip yumuşayana dek kavuralım. Sonrasında üzerini aşacak kadar su ilave edelim. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, ağır ateşte brokoliler iyice yumuşayana dek pişirelim. Diğer yandan yumurta sarısını çırpıp sütle birlikte karıştıralım. Çorbayı ateşten almadan 1 dakika önce üzerine sütlü karışımı dökelim. 1 dakika daha karıştırarak pişirip ateşten alalım. Servis yapalım.

PÜF NOKTASI

Çorbayı pişirdikten sonra arzuya göre robotton geçirebilirsiniz.
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