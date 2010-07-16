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Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Brokoli Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg brokoli

2 tablet tavuk bulyon

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

2 diş sarımsak

4 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 kutu krema, tuz, pul biber



Üzerine:

Sirke, sarımsak,zeytinyağı

Zeytin


YAPILIŞI

Brokolileri kaynar suya atıp buzlu suya çıkarın (bu şoklama yöntemi ile çorbanın çorbanın daha yeşil olmasını sağlayabilirsiniz). 1 adet tavuk bulyonla tekrar haşlamaya bırakın. 1 çorba kaşığı tereyağında unu kavurun. 2 diş sarımsak, diğer tavuk bulyon ve pul biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanan brokolileri blenderden geçirin. Unlu karışıma ekleyin. 4 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve krema ilave edin. Bir taşım kaynatın. Dilerseniz üzerine blenderden geçirdiğiniz zeytinyağı, sirke ve sarımsak sosunu gezdirin. Bir-iki zeytin ilavesiyle servis yapın.
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