Brokoli Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg brokoli
2 tablet tavuk bulyon
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
2 diş sarımsak
4 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 kutu krema, tuz, pul biber
Üzerine:
Sirke, sarımsak,zeytinyağı
Zeytin
YAPILIŞI
Brokolileri kaynar suya atıp buzlu suya çıkarın (bu şoklama yöntemi ile çorbanın çorbanın daha yeşil olmasını sağlayabilirsiniz). 1 adet tavuk bulyonla tekrar haşlamaya bırakın. 1 çorba kaşığı tereyağında unu kavurun. 2 diş sarımsak, diğer tavuk bulyon ve pul biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanan brokolileri blenderden geçirin. Unlu karışıma ekleyin. 4 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve krema ilave edin. Bir taşım kaynatın. Dilerseniz üzerine blenderden geçirdiğiniz zeytinyağı, sirke ve sarımsak sosunu gezdirin. Bir-iki zeytin ilavesiyle servis yapın.