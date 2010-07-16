Brokoli Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Brokolileri kaynar suya atıp buzlu suya çıkarın (bu şoklama yöntemi ile çorbanın çorbanın daha yeşil olmasını sağlayabilirsiniz). 1 adet tavuk bulyonla tekrar haşlamaya bırakın. 1 çorba kaşığı tereyağında unu kavurun. 2 diş sarımsak, diğer tavuk bulyon ve pul biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanan brokolileri blenderden geçirin. Unlu karışıma ekleyin. 4 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve krema ilave edin. Bir taşım kaynatın. Dilerseniz üzerine blenderden geçirdiğiniz zeytinyağı, sirke ve sarımsak sosunu gezdirin. Bir-iki zeytin ilavesiyle servis yapın.