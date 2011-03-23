Brokoli Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Soğanı kıyın. Brokoli ve soğanı 2 çorba kaşığı kızgın zeytinyağında kavurun. Ayrı bir yerde 1 kahve fincanı süt, tavuk suyu, su ve krem peyniri iyice çırpın. Karışımı azar azar brokoliye ekleyin. Soğuması için kenara alın. Soğuduğunda nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.