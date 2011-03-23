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Brokoli Çorbası Tarifi

Şifalı, leziz ve doyurucu hepsini içeren brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte brokoli çorbasının tarifi...
Brokoli Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük demet brokoli

1 adet soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 kahve fincanı süt

1 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı krem peynir

2-3 dal nane

YAPILIŞI

Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Soğanı kıyın. Brokoli ve soğanı 2 çorba kaşığı kızgın zeytinyağında kavurun. Ayrı bir yerde 1 kahve fincanı süt, tavuk suyu, su ve krem peyniri iyice çırpın. Karışımı azar azar brokoliye ekleyin. Soğuması için kenara alın. Soğuduğunda nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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