Buğday Çorbası Tarifi

Buğdayı 1 gece önceden 2 su bardağı ılık su içinde bekletin. Ertesi gün suyu süzdürüp buğdayı tencereye aktarın. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edip 20 dakika haşlayın. Ardından üzerine 1 su bardağı haşlanmış nohutu ekleyip, çorbayı 15 dakika daha haşlayın. Bu arada ayrı bir kapta yumurta sarısı, 3 çorba kaşığı yoğurt ve 2 çorba kaşığı unu birleştirip iyice çırpın. İçine, haşlama suyundan aldığınız 1 su bardağı suyu azar azar ve karıştırarak ilave edip, karışımı ılıtın. Sonrasında çorbaya ekleyip, karıştırın ve tuzunu ayarlayın. Çorbayı 2 taşım daha kaynatın. Ocaktan indirip üzerine margarinde yakılmış kırmızıbiber ve nane dökün. Servis yapın.