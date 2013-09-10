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Buğday Çorbası Tarifi

Doyurucu çorbalar kategorisinde ilk sırayı alan buğday çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Buğday Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı buğday

3 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet yumurtanın sarısı

3 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı margarin

Tuz, kırmızıbiber, nane

YAPILIŞI

Buğdayı 1 gece önceden 2 su bardağı ılık su içinde bekletin. Ertesi gün suyu süzdürüp buğdayı tencereye aktarın. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edip 20 dakika haşlayın. Ardından üzerine 1 su bardağı haşlanmış nohutu ekleyip, çorbayı 15 dakika daha haşlayın. Bu arada ayrı bir kapta yumurta sarısı, 3 çorba kaşığı yoğurt ve 2 çorba kaşığı unu birleştirip iyice çırpın. İçine, haşlama suyundan aldığınız 1 su bardağı suyu azar azar ve karıştırarak ilave edip, karışımı ılıtın. Sonrasında çorbaya ekleyip, karıştırın ve tuzunu ayarlayın. Çorbayı 2 taşım daha kaynatın. Ocaktan indirip üzerine margarinde yakılmış kırmızıbiber ve nane dökün. Servis yapın.
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