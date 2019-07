Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp, yine ayrı kaplara alın. Üzerlerine 5'er su bardağı su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın.Diğer taraftan 6 su bardağı suyu bir tencereye alıp et, 1 adet temizlenmiş bütün soğan ve tuzu ekleyip, et yumuşayana dek pişirin.Eti sudan alıp kemiğinden ayırın ve didikleyin. Et suyunu süzüp bir tencereye aktarın. Üzerine didiklediğiniz eti, buğday ve nohudu kalan suları ile birlikte ilave edip pişmeye bırakın.Tereyağını bir tavada eritip yemeklik doğranmış 2 adet soğanı iyice kavurun. Ocakta kaynamakta olan çorba 45 dakika piştiğinde, kavrulmuş soğanı üzerine ekleyin ve 15 dakika birlikte pişirin.Terbiye için yumurta sarısı ve unu küçük bir kasede çırpın. Üzerine limon suyu ekleyin. Kaynamakta olan çorbanın suyundan birkaç kaşık alıp terbiyeye katın. Sürekli karıştırarak azar azar çorbaya ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, 5 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp, servis yapın.