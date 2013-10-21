Buğday Çorbası Tarifi

Buğdayı iyice yıkayın. Üzerini iki parmak geçecek kadar soğuk su ekleyip bir gece dinlendirin. Ertesi gün kısık ateşte, buğday yumuşayana dek pişirin ve soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde yoğurda 1 su bardağı soğuk su ekleyip iyice çırpın. Yoğurdu buğdaya ilave edip, tuzunu ayarlayın. İyice karıştırıp servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine nane serpin. Zeytinyağı gezdirip, soğuk olarak servis yapın.