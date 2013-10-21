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Buğday Çorbası Tarifi

Yararları saymakla bitmez. Buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Buğday Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday

Bir buçuk su bardağı yoğurt

Tuz



Üzeri için: Nane, zeytinyağı


YAPILIŞI

Buğdayı iyice yıkayın. Üzerini iki parmak geçecek kadar soğuk su ekleyip bir gece dinlendirin. Ertesi gün kısık ateşte, buğday yumuşayana dek pişirin ve soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde yoğurda 1 su bardağı soğuk su ekleyip iyice çırpın. Yoğurdu buğdaya ilave edip, tuzunu ayarlayın. İyice karıştırıp servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine nane serpin. Zeytinyağı gezdirip, soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Jale Balcı’nın notu: Buğday çorbasını 5 gün süre ile buzdolabında saklayabilirsiniz.
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