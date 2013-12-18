Buğday Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğdayı ayıklayıp, yıkayın ve 6 su bardağı suyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın. Yumurta ve unu ekleyip, özleşene kadar çırpmaya devam edin. Üzerine biraz su ekleyin. Yoğurdu, tenceredeki buğdayın üzerine kesilmemesi için karıştırarak ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını eritip içine kırmızıbiber ve naneyi ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayıp sıcak servis yapın.