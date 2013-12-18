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Buğday Çorbası Tarifi

Doyurucu çorbalar kategorisinde ilk sırayı alan buğday çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Buğday Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ADANA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday

500 gram yoğurt,

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta,

1 çorba kaşığı un



Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı nane


YAPILIŞI

Buğdayı ayıklayıp, yıkayın ve 6 su bardağı suyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın. Yumurta ve unu ekleyip, özleşene kadar çırpmaya devam edin. Üzerine biraz su ekleyin. Yoğurdu, tenceredeki buğdayın üzerine kesilmemesi için karıştırarak ekleyin. Küçük bir tavada tereyağını eritip içine kırmızıbiber ve naneyi ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayıp sıcak servis yapın.
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