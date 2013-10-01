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Sofra / Çorbalar / Buğdaylı Kış Çorbası Tarifi

Buğdaylı Kış Çorbası Tarifi

Mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Buğdaylı kış çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Buğdaylı Kış Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı kuru fasulye

2 su bardağı aşurelik buğday

10-12 su bardağı su

350 gram kuşbaşı kuzu eti

5 adet soğan

3'er adet domates ve sivri biber

2 çorba kaşığı domates salçası

200 gram tereyağı

YAPILIŞI

Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohut ve kurufasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Aşurelik buğdayı su ile birlikte kısık ateşte 2-2.5 saat pişmeye bırakın. Diğer tarafta kuzu etini kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kuzu eti, ince kıyılmış soğan, domates, sivri biber ve salçayı tereyağında kavurun. Pişen buğdayın içine etli karışımı, nohut ve kurufasulyeyi ekleyin. 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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