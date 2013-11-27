Buğdaylı Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı bir gece suda bekletin. Ertesi gün haşlayıp kenara alın. Havucun ve patatesin kabuğunu soyun. Biberin çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra tüm sebzeleri küp doğrayın. Tereyağı ve sıvı yağı bir tencereye alıp kızdırın. Sebzeleri üzerine ekleyip birkaç dakika soteleyin. Unu serpin ve sebzelerle birlikte bir-iki dakika daha kavurun. Su, et suyu, aşurelik buğday, tuz ve karabiber ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.