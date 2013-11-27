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Buğdaylı Sebze Çorbası Tarifi

Kış aylarında bol bol sebze çorbası tüketmekte fayda var. Buğdaylı sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Buğdaylı Sebze Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı aşurelik buğday

1 adet havuç,

1 adet patates,

1 adet kırmızı

1 adet biber

1 adet kabak

Yarım su bardağı bezelye

1 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı un

3 su bardağı sıcak su

3 su bardağı et suyu

6 dal dereotu

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı bir gece suda bekletin. Ertesi gün haşlayıp kenara alın. Havucun ve patatesin kabuğunu soyun. Biberin çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra tüm sebzeleri küp doğrayın. Tereyağı ve sıvı yağı bir tencereye alıp kızdırın. Sebzeleri üzerine ekleyip birkaç dakika soteleyin. Unu serpin ve sebzelerle birlikte bir-iki dakika daha kavurun. Su, et suyu, aşurelik buğday, tuz ve karabiber ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.
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