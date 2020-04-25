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Sofra Çorbalar Bulgur aşı

Bulgur aşı

Akşama ne pişirsem diyenlere leziz bir öneri...
Bulgur aşı
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pilavlık bulgur



Birer yemek kaşığı tereyağı ve ayçiçeği yağı



1 adet soğan



1 yemek kaşığı un



2 yemek kaşığı salça



Yeteri kadar su



1 adet sivri biber



Tuz, pul biber


YAPILIŞI

Tereyağı ve ayçiçeği yağını tencereye alın. Kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Un, salça ve pul biberi ilave edip salçanın çiğliği geçene kadar kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve süzülmüş bulguru katıp 1-2 dakika daha kavurun. 4 su bardağı sıcak, 3 su bardağı soğuk su ekleyin ve 15-20 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın ince kıyılmış sivri biberi katın. Tuzunu ekledikten sonra sıcak servis yapın.

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