Bulgur aşı

Tereyağı ve ayçiçeği yağını tencereye alın. Kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Un, salça ve pul biberi ilave edip salçanın çiğliği geçene kadar kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve süzülmüş bulguru katıp 1-2 dakika daha kavurun. 4 su bardağı sıcak, 3 su bardağı soğuk su ekleyin ve 15-20 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın ince kıyılmış sivri biberi katın. Tuzunu ekledikten sonra sıcak servis yapın.