Bulgur Köfteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfteleri hazırlamak için,bulguru bir kaba alıp üzerine sıcak suyu ekleyin. Üzerini kapatıp şişmesini bekleyin. Daha sonra kıymayı ilave din. Soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan fındık büyüklüğünde köfteler koparıp, kenara lın. Kabakları küp doğrayıp sıvı yağda sote edin ve kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Makarnaları küçük küçük koparıp, kaynayan suya ekleyin. Üzerine köfteleri atın. Makarnalar yumuşamaya başlayınca, sotelediğiniz kabakları tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp pişmeye bırakın. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.