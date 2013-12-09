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Bulgur Köfteli Çorba Tarifi

Sofranızda mutlaka yerini alması gereken bir lezzet. Bulgur köfteli çorba nasıl yapılır? Bulgur köfteli çorba tarifi...
Bulgur Köfteli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çorba kaşığı un

6 su bardağı et suyu

20 adet spagetti makarna

5-6 dal nane, tuz

Köftesi için:

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı sıcak su

100 gram kıyma

1 adet küçük boy soğan

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Köfteleri hazırlamak için,bulguru bir kaba alıp üzerine sıcak suyu ekleyin. Üzerini kapatıp şişmesini bekleyin. Daha sonra kıymayı ilave din. Soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan fındık büyüklüğünde köfteler koparıp, kenara lın. Kabakları küp doğrayıp sıvı yağda sote edin ve kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritip unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Makarnaları küçük küçük koparıp, kaynayan suya ekleyin. Üzerine köfteleri atın. Makarnalar yumuşamaya başlayınca, sotelediğiniz kabakları tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp pişmeye bırakın. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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