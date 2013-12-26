Bulgurlu Nohut Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ince bulgur
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı salça
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı sıvıyağ
1 adet kuru soğan
1 adet domates
5 su bardağı sıcak su
2 çay bardağı haşlanmış nohut
Yarım limon kuru nane
YAPILIŞI
Bulguru üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su ile ıslatın. 5 dakika bekletip içine, kimyon, karabiber, pul biber, tuz, salça ve unu ekleyip iyice yoğurun. İstenilen yumuşaklığa gelince, elinizi su ile ıslatıp hamurdan parçalar koparın ve parmak şeklinde köfteler yapın. Bir tencerede sıvı yağ, ince kıyılmış soğan ve domatesi 2 dakika kavurun. Üzerine 4 su bardağı sıcak su dökün. Kaynayınca haşlanmış nohut ve hazırladığınız bulgurlu köfteleri ilave edip, 15 dakika pişirin. Çorbayı ocaktan alır almaz üzerine limon suyu ve kuru nane ekleyip sıcak servis yapın.