Bulgurlu Nohut Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su ile ıslatın. 5 dakika bekletip içine, kimyon, karabiber, pul biber, tuz, salça ve unu ekleyip iyice yoğurun. İstenilen yumuşaklığa gelince, elinizi su ile ıslatıp hamurdan parçalar koparın ve parmak şeklinde köfteler yapın. Bir tencerede sıvı yağ, ince kıyılmış soğan ve domatesi 2 dakika kavurun. Üzerine 4 su bardağı sıcak su dökün. Kaynayınca haşlanmış nohut ve hazırladığınız bulgurlu köfteleri ilave edip, 15 dakika pişirin. Çorbayı ocaktan alır almaz üzerine limon suyu ve kuru nane ekleyip sıcak servis yapın.