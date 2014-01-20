Çabuk Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım dilim köy ekmeği
Bir tatlı kaşığı tereyağı
Yarım demet maydanoz
Bir buçuk su bardağı su
Yarım limon suyu
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı toz karanfil
Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat
tuz
YAPILIŞI
Yarım dilim köy ekmeğini suyla hafifçe nemlendirdikten sonra üzerine tereyağını sürün ve bir tencereye yerleştirin. Maydanozları ince ince kıyarak ekmeğin üzerine serpin. Suyu kaynattıktan sonra ekmeğin üzerine dökün ve çatalla ezerek hafif ateşte bir süre pişmeye bırakın. Ardından yarım limonun suyunu sıkın ve buna bir çorba kaşığı su ekleyip, pişmekte olan çorbanın üzerine ilave edin. yarımşar çay kaşığı toz zencefil, karanfil, rendelenmiş muskat ve tuz ekleyerek bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.