Çabuk Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarım dilim köy ekmeğini suyla hafifçe nemlendirdikten sonra üzerine tereyağını sürün ve bir tencereye yerleştirin. Maydanozları ince ince kıyarak ekmeğin üzerine serpin. Suyu kaynattıktan sonra ekmeğin üzerine dökün ve çatalla ezerek hafif ateşte bir süre pişmeye bırakın. Ardından yarım limonun suyunu sıkın ve buna bir çorba kaşığı su ekleyip, pişmekte olan çorbanın üzerine ilave edin. yarımşar çay kaşığı toz zencefil, karanfil, rendelenmiş muskat ve tuz ekleyerek bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.