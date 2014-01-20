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Çabuk Çorba Tarifi

Lezzetli ve sağlıklı, evde kolayca hazırlayabileceğiniz çorba tarifleri. Çabuk çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Çabuk Çorba Tarifi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım dilim köy ekmeği

Bir tatlı kaşığı tereyağı

Yarım demet maydanoz

Bir buçuk su bardağı su

Yarım limon suyu

Yarım çay kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı toz karanfil

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat

tuz

YAPILIŞI

Yarım dilim köy ekmeğini suyla hafifçe nemlendirdikten sonra üzerine tereyağını sürün ve bir tencereye yerleştirin. Maydanozları ince ince kıyarak ekmeğin üzerine serpin. Suyu kaynattıktan sonra ekmeğin üzerine dökün ve çatalla ezerek hafif ateşte bir süre pişmeye bırakın. Ardından yarım limonun suyunu sıkın ve buna bir çorba kaşığı su ekleyip, pişmekte olan çorbanın üzerine ilave edin. yarımşar çay kaşığı toz zencefil, karanfil, rendelenmiş muskat ve tuz ekleyerek bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.
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