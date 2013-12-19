Çağla Aşı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Üzerinde oluşan köpüğünü alarak kaynatın. Bir gece öncesinden ıslatılmış nohut ve yemeklik doğranmış soğanla birlikte iyice pişirdikten sonra tuzunu ekleyin. Diğer taraftan çağlaları ikiye bölüp ortasındaki beyaz çekirdeği çıkarın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip, 5-10 dakika haşlayın (çağlaları çok pişirmemeye dikkat edin). Suyunu süzün ve pişen tli nohudun içine katıp, bir taşım daha kaynatın. Yoğurt, un ve yumurtayı bir tencerede çırptıktan sonra ocağa alın. Kısık ateşte bir yandan karıştırırken bir yandan da yemeğin suyundan azar azar ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra etli yemeğe katın ve iyice karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Bir tavada tereyağını eritin ve içine karabiber, haspir ekleyip, yemeğin üzerine gezdirin.