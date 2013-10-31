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Can Can Çorbası Tarifi

Değişik bir lezzet denemek isteyenler için can can çorbası tarifi. Peki can can çorbası nasıl yapılır?
Can Can Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yarma

1 su bardağı nohut

1 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı yoğurt

2'şer su bardağı su ve et suyu

2 çorba kaşığı un

YAPILIŞI

Yarma ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı ıslatın. Ertesi gün haşlayıp kenara alın. Soğanı yemeklik doğrayıp, 1 çorba kaşığı tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Ayrı bir yerde yoğurt, su, et suyu ve unu iyice karıştırın. Daha sonra soğanın üzerine yavaş yavaş döküp, yoğurdun kesilmemesi için hızlıca karıştırın. Buğday ve nohut ekleyip pişmeye bırakın. Üzerine kalan 1 çorba kaşığı kızdırılmış tereyağını gezdirin. Arzuya göre pulbiber ve nane serpip servis yapın.
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