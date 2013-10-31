Can Can Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarma ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı ıslatın. Ertesi gün haşlayıp kenara alın. Soğanı yemeklik doğrayıp, 1 çorba kaşığı tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Ayrı bir yerde yoğurt, su, et suyu ve unu iyice karıştırın. Daha sonra soğanın üzerine yavaş yavaş döküp, yoğurdun kesilmemesi için hızlıca karıştırın. Buğday ve nohut ekleyip pişmeye bırakın. Üzerine kalan 1 çorba kaşığı kızdırılmış tereyağını gezdirin. Arzuya göre pulbiber ve nane serpip servis yapın.