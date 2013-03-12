Çatal Aşı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp, eritin. Kıyılmış soğanı ilave edin ve pembeleşene kadar kavurun. Nane, toz kırmızıbiber ve 3 su bardağı su ilave edip, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği katın. 20 dakika kaynadıktan sonra 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Yarmayı bir gece öncesinden suda bekletin ve ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın. Çorbaya ilave edin ve 20 dakika kaynatın. En son tuzunu kattıktan sonra 10 dakika daha pişirip, ocaktan alın. Üzeri için tereyağında pul biberi kızdırın ve çorbaya gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.