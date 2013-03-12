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Çatal Aşı Çorbası Tarifi

Çatal Aşı Çorbası, Çorum ve çevre ilçelerde yapılır. Yanında turşu ve yeşil soğanla servis edilir. Çatal aşı çorbası nasıl hazırlanır?
Çatal Aşı Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 50 dakika
  • ÇORUM
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1'er çay kaşığı nane ve toz kırmızıbiber

7 su bardağı su

1 su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı çekilmiş yarma, tuz



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp, eritin. Kıyılmış soğanı ilave edin ve pembeleşene kadar kavurun. Nane, toz kırmızıbiber ve 3 su bardağı su ilave edip, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği katın. 20 dakika kaynadıktan sonra 4 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Yarmayı bir gece öncesinden suda bekletin ve ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın. Çorbaya ilave edin ve 20 dakika kaynatın. En son tuzunu kattıktan sonra 10 dakika daha pişirip, ocaktan alın. Üzeri için tereyağında pul biberi kızdırın ve çorbaya gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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