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Çeşmi Nigar Çorbası Tarifi

Osmanlı mutfağının leziz tarifleri arasında yer alan Çeşmi Nigar çorbası tarifini sizler için araştırdık. Çeşmi nigar çorbası nasıl hazırlanır? İşte çeşmi nigar çorbası tarifi...
Çeşmi Nigar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

4 su bardağı su veya et suyu

Bir buçuk su bardağı süt

2 adet yumurtanın sarısı

1/4 limonun suyu

2 çorba kaşığı margarin

2 adet soğan

1 çorba kaşığı un, tuz



Üzerine: 2 dilim ekmek

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

YAPILIŞI

Tencereye yağı koyup eritin. İncecik doğranmış soğanı atıp pembeleştirin. Soğanlar pembeleşince, un ilave ederek, un sararana dek kavurun. Mercimeği ayıklayıp yıkayın. Tencereye koyup, 4 su bardağı su ya da et suyunu ekleyin. Mercimek iyice yumuşayana dek pişirin. Çorbayı ateşten alıp blender ile pürüzsüz hale getirin. Çorbayı tekrar ağır ateş üzerine alın. Yumurta sarılarını çırpıp, limon suyu ile karıştırın. Tencereye önce sütü, sonra yumurtalı limon karışımını azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin. Çorbayı bir taşım kaynatarak ateşten alın. Dilerseniz bir tavada 1 çorba kaşığı tereyağını eritip, küp doğradığınız ekmekleri yağda kavurun. Kırmızıbiber de ekleyip, yağı çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak servis yapın.

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