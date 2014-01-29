Çeşnili Sağlık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yapraklarından ayrılıp, yaklaşık 3 cm uzunluğunda kesilmiş ıspanak köklerini bol suda bekletip iyice yıkadıktan sonra bir tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ilave edip haşlayın. Sonra çatal yardımıyla ezin. Önceden ıslattığınız nohutu pişirin. Genişçe bir kaba kıymayı alın. Soğanı rendeleyip, kıymaya ekleyin. Pirinç, tuz, karabiberi ilave edip, iyice yoğurun. Bir su bardağı unu tepsiye yayın. Köfte harcından küçük parçalar kopararak, fındık büyüklüğünde yuvarladığınız köfteleri unun içine atın ve köftelerin unlanması için ara sıra tepsiyi sallayın. Derin bir tencereye su veya et suyu koyup (arzuya göre et suyu tableti koyabilirsiniz) tuz ilave edin. Su kaynamaya başlayınca unlanmış köfteleri içine atın. Pişmesine yakın, haşlanmış nohutu ilave edin. En son ıspanak köklerini ekleyin. 10 dakika daha kaynamaya bırakın. Diğer tarafta yumurta sarısını, yoğurdu, limon suyunu, un, tuz ve karabiberi iyice çırpın. Ilınması için, kaynayan çorbadan 2-3 kepçe alıp karışıma ilave edin. Sonra hepsini çorbaya ekleyin. 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarini eritin. İçine nane ve kırmızıbiber ilave edip, bu karışımı çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.