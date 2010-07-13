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Cevizli Patates Çorbası Tarifi

Cevizli patates çorbası nasıl yapılır? Değişik ve farklı bir lezzet olan cevizli patates çorbası tarifi...
Cevizli Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram taze patates, 2 adet soğan

Bir buçuk su bardağı tavuk suyu

4 diş dövülmüş sarımsak

4 çorba kaşığı iri çekilmiş ceviz

4 dilim tost ekmeği

4 tatlı kaşığı fesleğen

4 parça yarım ceviz, tuz

YAPILIŞI

Patatesleri soyup 2'şer cm'lik parçalar halinde doğrayın. Soğanları 8'e bölün. Tavuk suyunu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca altını kısıp patates, soğan, 2 diş dövülmüş sarımsak, karabiber ve tuz ilave edip 15 dakika pişirin. Diğer taraftan kalan sarımsak ve cevizleri birlikte dövün. Ekmek dilimlerini bir bardak ağzıyla kesip şekillendirin. Karışımı üzerlerine sürüp ortasına yarım ceviz koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Çorbanın altını kapatıp fesleğeni ekleyin. Kaselere boşaltıp içlerine 1'er dilim cevizli ekmek koyun, servis yapın.
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