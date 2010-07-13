Cevizli Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri soyup 2'şer cm'lik parçalar halinde doğrayın. Soğanları 8'e bölün. Tavuk suyunu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca altını kısıp patates, soğan, 2 diş dövülmüş sarımsak, karabiber ve tuz ilave edip 15 dakika pişirin. Diğer taraftan kalan sarımsak ve cevizleri birlikte dövün. Ekmek dilimlerini bir bardak ağzıyla kesip şekillendirin. Karışımı üzerlerine sürüp ortasına yarım ceviz koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirin. Çorbanın altını kapatıp fesleğeni ekleyin. Kaselere boşaltıp içlerine 1'er dilim cevizli ekmek koyun, servis yapın.