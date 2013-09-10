Çiftçi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1'er adet havuç, kabak, kereviz, pırasa ve patates
Yarımşar çay bardağı pirinç, bulgur ve kırmızı mercimek
2'şer çorba kaşığı un ve salça
1 çay kaşığı nane
Yarım su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Sebzeleri minik küpler halinde doğrayıp haşlayın. Pirinç, bulgur ve mercimeği de yarı yarıya pişirin. Sıvıyağı derin bir tencereye alın. Unu ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salça ve naneyi ilave edin. 1 su bardağı su ekleyip karıştırın. Sebzeleri ve yarı haşlanmış tahılları haşlama sularıyla birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, 1-2 taşım kaynatın.