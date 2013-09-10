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Çiftçi Çorbası Tarifi

Çiftçi çorbası hem ismiyle hemde lezzetiyle dikkat çeken sofralarınızdan hiçbir zaman eksik etmeyeceğiniz çorba tarifi. Peki çiftçi çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Çiftçi Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet havuç, kabak, kereviz, pırasa ve patates

Yarımşar çay bardağı pirinç, bulgur ve kırmızı mercimek

2'şer çorba kaşığı un ve salça

1 çay kaşığı nane

Yarım su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Sebzeleri minik küpler halinde doğrayıp haşlayın. Pirinç, bulgur ve mercimeği de yarı yarıya pişirin. Sıvıyağı derin bir tencereye alın. Unu ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salça ve naneyi ilave edin. 1 su bardağı su ekleyip karıştırın. Sebzeleri ve yarı haşlanmış tahılları haşlama sularıyla birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, 1-2 taşım kaynatın.
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