Çiftçi Çorbası Tarifi

Sebzeleri minik küpler halinde doğrayıp haşlayın. Pirinç, bulgur ve mercimeği de yarı yarıya pişirin. Sıvıyağı derin bir tencereye alın. Unu ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salça ve naneyi ilave edin. 1 su bardağı su ekleyip karıştırın. Sebzeleri ve yarı haşlanmış tahılları haşlama sularıyla birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, 1-2 taşım kaynatın.