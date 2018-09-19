Çiğ Yeşil Çorba

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanak, dereotu ve naneyi iyice yıkayıp ayıklayın. Avokadonun çekirdeğini çıkarıp soyduktan sonra küçük parçalar halinde kesin. Tüm malzemeyi blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin ve servis bardaklarına pay edin. Dilimlenmiş kiraz domates, nane ve ince dilimlenmiş portakal kabuklarıyla süsleyip servis yapın.