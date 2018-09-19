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Sofra / Çorbalar / Çiğ Yeşil Çorba

Çiğ Yeşil Çorba

Çiğ Yeşil Çorba
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bebek ıspanak

1/4 demet dereotu

1/2 demet taze nane

1 adet avokado

1'er adet portakal ve limonun suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 tutam tuz



ÜZERI İÇİN:

2-3 adet kiraz domates

1 adet portakal

taze nane

YAPILIŞI

Ispanak, dereotu ve naneyi iyice yıkayıp ayıklayın. Avokadonun çekirdeğini çıkarıp soyduktan sonra küçük parçalar halinde kesin. Tüm malzemeyi blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin ve servis bardaklarına pay edin. Dilimlenmiş kiraz domates, nane ve ince dilimlenmiş portakal kabuklarıyla süsleyip servis yapın.
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