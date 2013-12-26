Ciğer Çorbası Tarif

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı margarin
1 adet rendelenmiş soğan
100 gram tavuk ciğeri
Yarım demet dereotu
Yarım limonun suyu
1 adet yumurta sarısı
5 su bardağı su
1 çay kaşığı pul biber
Tuz
YAPILIŞI
Tencereye margarini alın. Rendelenmiş soğanı yağda kavurun. Çok küçük doğranmış tavuk ciğerini de kavurup, 1 çorba kaşığı un ilave edin. 1-2 kere çevirin. 5 su bardağı suyu ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte pişirin. Yumurta sarısını limon suyuyla çırpın. Çorbaya aktarıp, 5 dakika kaynatın. Tuz, pul biber, ince kıyılmış dereotunu ekleyip, servis yapın.