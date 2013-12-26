DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Ciğer Çorbası Tarif

Ciğer Çorbası Tarif

Ciğer çorbası doyurucu ve lezzetli. Ciğer çorbası nasıl yapılır? İşte ciğer çorbası tarifi...
Ciğer Çorbası Tarif
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı margarin

1 adet rendelenmiş soğan

100 gram tavuk ciğeri

Yarım demet dereotu

Yarım limonun suyu

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

YAPILIŞI

Tencereye margarini alın. Rendelenmiş soğanı yağda kavurun. Çok küçük doğranmış tavuk ciğerini de kavurup, 1 çorba kaşığı un ilave edin. 1-2 kere çevirin. 5 su bardağı suyu ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte pişirin. Yumurta sarısını limon suyuyla çırpın. Çorbaya aktarıp, 5 dakika kaynatın. Tuz, pul biber, ince kıyılmış dereotunu ekleyip, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN