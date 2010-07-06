Çimdikli Balkabağı Çorbası

Sofra Tarifi

1 dilim haşlanmış bal kabağı 2 çorba kaşığı mısır unu 2 çorba kaşığı tereyağı 2'şer su bardağı su ve süt 2 diş sarımsak 1 paket (200 ml) krema Çimdik için: 1 su bardağı un 1 adet yumurta Yeteri kadar su Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Mısır ununu derin bir tencereye alın ve 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun. Su ve süt ekleyip, karıştırın. Püre haline getirilmiş bal kabağını ilave edin. Kıyılmış sarımsağı, kalan 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyip, tencereye ekleyin. Krema ilave edip, 5 dakika daha pişirin ve kenara alın. Çimdik için un, yumurta ve yeteri kadar suyu yoğurup, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, kenara alın. Çorbayı servis tabağına alın. Üzerine çimdik serpiştirip, sıcak veya ılık olarak servis yapın.