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Çimdikli Balkabağı Çorbası

Çimdikli balkabağı çorbası soğuk havalarda yapılan lezzetli çorbalar arasında yer alıyor. Çimdikli balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Çimdikli Balkabağı Çorbası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 dilim haşlanmış bal kabağı

2 çorba kaşığı mısır unu

2 çorba kaşığı tereyağı

2'şer su bardağı su ve süt

2 diş sarımsak

1 paket (200 ml) krema



Çimdik için:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

Yeteri kadar su



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Mısır ununu derin bir tencereye alın ve 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun. Su ve süt ekleyip, karıştırın. Püre haline getirilmiş bal kabağını ilave edin. Kıyılmış sarımsağı, kalan 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyip, tencereye ekleyin. Krema ilave edip, 5 dakika daha pişirin ve kenara alın. Çimdik için un, yumurta ve yeteri kadar suyu yoğurup, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, kenara alın. Çorbayı servis tabağına alın. Üzerine çimdik serpiştirip, sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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