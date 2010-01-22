Çin Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü soğanla beraber 10 dakika haşlayın. Soğanı içinden alıp tavuk göğsünü elinizle didin ve bir kenara alın. Haşladığınız tavuk suyuna mısır, mantar, tavuk eti, köri ve toz zencefili katıp 10 dakika pişirin. Diğer tarafta buğday nişastasını limon suyu ile açın. Tencereyi ocaktan almaya yakın çorbaya ilave edip 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine soya filizi ve pul biber katarak sıcak olarak servis yapın.