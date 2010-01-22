Çin Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet tavuk göğsü
1 adet soğan
1 çay bardağı mısır
4 adet mantar (ince kıyılmış)
1'er çay kaşığı köri ve toz zencefil
1 çorba kaşığı buğday nişastası
1 çorba kaşığı limon suyu
Üzeri için:
1 küçük kase soya filizi
1 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Tavuk göğsünü soğanla beraber 10 dakika haşlayın. Soğanı içinden alıp tavuk göğsünü elinizle didin ve bir kenara alın. Haşladığınız tavuk suyuna mısır, mantar, tavuk eti, köri ve toz zencefili katıp 10 dakika pişirin. Diğer tarafta buğday nişastasını limon suyu ile açın. Tencereyi ocaktan almaya yakın çorbaya ilave edip 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Servis tabağına aldığınız çorbanın üzerine soya filizi ve pul biber katarak sıcak olarak servis yapın.