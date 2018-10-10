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Sofra / Çorbalar / Çorbalık Hamur

Çorbalık Hamur

Çorbalık Hamur
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    2 su bardağı un

    yeteri kadar ılık su, tuz

    YAPILIŞI

    Un ve bir miktar tuzu hamur yoğurma kabında harmanlayın. Azar azar ılık su ekleyip hafifçe sert bir hamur yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örtün. Yarım saat dinlendirip mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri kopmayacak şekilde incecik açın. Daha sonra 2 cm'lik kareler şeklinde kesin. Bezlerin üzerine dizip kuruyana kadar bekletin

    PÜF NOKTASI

    Hamur eklenen çorbalar Anadolu’da çok yaygındır. Hem çorbaya lezzet ve kıvam katar hem de besleyiciliğini artırır. Yoğurtlu, bakliyatlı ve et suyuyla yapılan çorba tariflerine eklenen hamur parçaları kimi zaman elde gelişigüzel ufalanmış kimi zaman da ince uzun parçalar veya kare şekilde kesilmiş olarak hazırlanır. Amasya’nın ibik çorbası gibi mercimekli veya köfteli hamur çorbaları çok sevilir ve pişirilir.
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