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Sofra Çorbalar Dağ mantarlı çorba

Dağ mantarlı çorba

Dağ mantarlı çorba
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 35 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı kuru porçini mantarı

Yeteri kadar su

1 çay kaşığı safran

350 gram shitake mantarı

450 gram kestane mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı soğan

5 su bardağı ılık et veya sebze suyu

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz



ÜZERİ İÇİN



Bir tutam safran

2 dal kekik



SUNUM İÇİN



2-4 dilim ekmek

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

Divle obruk peyniri


YAPILIŞI

Porçini mantarını genişçe bir kaseye koyup üzerine 1 çay bardağı sıcak su dökün ve 10 dakika suda bekletin. Safranı da 1 çay bardağı sıcak suyun içine atın. Diğer mantarları da nemli bir bez ile silin, gerekirse soyun ve ince doğrayın.

Tereyağı ve zeytinyağını orta boy çelik tencereye alın. Shitake mantarı, kestane mantarı, dövülmüş sarımsak, küp doğranmış soğan ve bir çay kaşığı tuzu ekleyin. Ara sıra karıştırarak hepsini birlikte 10 dakika pişirin. Sudaki porçinileri çıkarıp, sıkın ve ince doğrayıp tencereye ekleyin.
Safranlı suyu süzerek, suyunu çorbaya ilave edin. Ilık et suyunu ekleyip karıştırın. Kalan bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi ilave ettikten sonra tencerenin altını kısıp 20 dakika pişirin. Servis tabaklarına alıp, üzerine safran ve kekik serpin. Servis için tereyağı ve dövülmüş sarımsağı tavada hafifçe çevirin. Ufalanmış Divle obruk peynirini ekleyin. Ekmekleri tavaya alıp önlü arkalı kızartın. Çorbayı peynirli sos ve kızartılmış ekmekle servis yapın.

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