Damla Sakızlı Soğuk Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram aşurelik buğday
10 su bardağı et suyu
2 parça damla sakızı
500 gram süzme yoğurt
6 tatlı kaşığı nişasta
2 adet yumurta sarısı
Yeteri kadar tuz
2-3 dal nane
YAPILIŞI
Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, et suyunda haşlayın. Ocaktan almaya yakın damla sakızı ekleyip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde süzme yoğurdu biraz et suyuyla açıp, çorbaya ekleyin. Nişasta ve yumurta sarısı ilave edip, çırpın. Yeniden ocağa oturtup, 3 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp, soğumaya bırakın. Servis tabaklarına alıp nane ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbayı buzla birlikte servis edebilirsiniz.