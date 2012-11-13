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Damla Sakızlı Soğuk Çorba Tarifi

Sıcak havalarda size serinlik katacak bu doyurucu çorbayı denemelisiniz. Damla sakızlı soğuk çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Damla Sakızlı Soğuk Çorba Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram aşurelik buğday

10 su bardağı et suyu

2 parça damla sakızı

500 gram süzme yoğurt

6 tatlı kaşığı nişasta

2 adet yumurta sarısı

Yeteri kadar tuz

2-3 dal nane

YAPILIŞI

Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, et suyunda haşlayın. Ocaktan almaya yakın damla sakızı ekleyip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde süzme yoğurdu biraz et suyuyla açıp, çorbaya ekleyin. Nişasta ve yumurta sarısı ilave edip, çırpın. Yeniden ocağa oturtup, 3 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp, soğumaya bırakın. Servis tabaklarına alıp nane ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbayı buzla birlikte servis edebilirsiniz.
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