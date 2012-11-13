Damla Sakızlı Soğuk Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, et suyunda haşlayın. Ocaktan almaya yakın damla sakızı ekleyip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde süzme yoğurdu biraz et suyuyla açıp, çorbaya ekleyin. Nişasta ve yumurta sarısı ilave edip, çırpın. Yeniden ocağa oturtup, 3 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp, soğumaya bırakın. Servis tabaklarına alıp nane ile servis yapın.