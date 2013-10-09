Dana Turp Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış dana etini geniş bir kaba alın. Marinat için üzerine susam yağı, sarmısak, karabiber ve tuz ekleyip 10 dakika dinlendirin. Susam yağını tencereye alın. Et ekleyip kavurun. Küp doğranmış turp, sarımsak ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Kaynayınca, soya sos ve tuz ilave edin. Kıyılmış soğan ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.