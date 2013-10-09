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Dana Turp Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan dana turp çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Dana Turp Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram dana eti

300 gram turp

1 çay kaşığı susam yağı

2 diş sarmısak

1 çorba kaşığı soya sosu

2 adet yeşil soğan

1 tatlı kaşığı tuz



Marinat için:

1 çorba kaşığı susam yağı

1 adet sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış dana etini geniş bir kaba alın. Marinat için üzerine susam yağı, sarmısak, karabiber ve tuz ekleyip 10 dakika dinlendirin. Susam yağını tencereye alın. Et ekleyip kavurun. Küp doğranmış turp, sarımsak ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Kaynayınca, soya sos ve tuz ilave edin. Kıyılmış soğan ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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