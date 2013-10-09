Dana Turp Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram dana eti
300 gram turp
1 çay kaşığı susam yağı
2 diş sarmısak
1 çorba kaşığı soya sosu
2 adet yeşil soğan
1 tatlı kaşığı tuz
Marinat için:
1 çorba kaşığı susam yağı
1 adet sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Kuşbaşı doğranmış dana etini geniş bir kaba alın. Marinat için üzerine susam yağı, sarmısak, karabiber ve tuz ekleyip 10 dakika dinlendirin. Susam yağını tencereye alın. Et ekleyip kavurun. Küp doğranmış turp, sarımsak ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Kaynayınca, soya sos ve tuz ilave edin. Kıyılmış soğan ekleyip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.