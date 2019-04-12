Denız Mahsulü Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağının yarısını tencereye alıp, jülyen doğranmış kalamar ile doğranmış ahtapotu ilave ederek 3-4 dakika soteleyin. 1 su bardağı sıcak su ekleyip, orta ateşte ve kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin. Pişirirken ara sıra kontrol edin, suyu biterse azar azar sıcak su ekleyin. Diğer yandan kalan zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Karides ve jülyen doğranmış iskorpiti ilave edip 3-4 dakika soteleyin. Havuç, kereviz ve patatesi küçük küp doğrayıp, tencereye alın. Soğanın kabuklarını temizleyip, tencereye ekleyin. Kalan sıcak su, tuz, karabiber, zerdeçal ve defne yaprağını ilave ederek 30 dakika pişirin. Karides, iskorpit ve yıkanıp kurulanmış bamyayı ekleyip 30 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp içinden soğanı çıkarın. Kıyılmış dereotu serpiştirip sıcak olarak servis yapın.