Deniz Mahsullü Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet orta boy karides
4 halka kalamar
4 adet kum midyesi
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 adet domates
1 çorba kaşığı domates suyu
Kekik, pul biber, tuz
5 su bardağı su
YAPILIŞI
Kabuklarının açılıp kumunun çıkması için midyeleri 10 dakika haşlayın. Zeytinyağında karides, kalamar, kum midyesi ve ince kıyılmış sarımsağı kavurun. Rendelenmiş domates, domates suyu, kekik, pul biber ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirip, sıcak olarak servis yap›n.