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Deniz Mahsullü Çorba Tarifi

Değişik lezzet arayanlar için deniz mahsullü çorbası tarifi... Peki deniz mahsullü çorbası nasıl yapılır?
Deniz Mahsullü Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet orta boy karides

4 halka kalamar

4 adet kum midyesi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 çorba kaşığı domates suyu

Kekik, pul biber, tuz

5 su bardağı su

YAPILIŞI

Kabuklarının açılıp kumunun çıkması için midyeleri 10 dakika haşlayın. Zeytinyağında karides, kalamar, kum midyesi ve ince kıyılmış sarımsağı kavurun. Rendelenmiş domates, domates suyu, kekik, pul biber ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirip, sıcak olarak servis yap›n.
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