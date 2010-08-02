Deniz Mahsullü Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabuklarının açılıp kumunun çıkması için midyeleri 10 dakika haşlayın. Zeytinyağında karides, kalamar, kum midyesi ve ince kıyılmış sarımsağı kavurun. Rendelenmiş domates, domates suyu, kekik, pul biber ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirip, sıcak olarak servis yap›n.