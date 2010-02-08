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Sofra / Çorbalar / Deniz Ürünleri Çorbası Tarifi

Deniz Ürünleri Çorbası Tarifi

İçeriği bakımından oldukça büyük bir besin değerine sahip deniz ürünleri çorbası nasıl yapılır? İşte deniz ürünleri çorbasının tarifi...
Deniz Ürünleri Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram beyaz etli bir balık

1 adet soğan

2 adet defne yaprağı

3-4 adet beyazbiber

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu

100 gram karides

2 su bardağı beyaz şarap

1 çorba kaşığı un

Bir tutam safran

Bir tutam tarhun

1 çorba kaşığı istiridye sosu

Tuz

YAPILIŞI

Balık, kabuğu temizlenip ikiye bölünmüş soğan, defne yaprağı, tuz, beyaz biber, su ve limon suyunu derin bir tencerede iyice kaynatın. Soğan ve defne yaprağını tencereden alın. Balığı temizleyip yeniden tencereye koyun. Üzerine karides ve beyaz şarabı ilave edip 4/1 oranında suyunu çekene dek kaynatın. Unu tencereden aldığınız 2 çorba kaşığı balık suyuyla açın ve tencereye ekleyip karıştırın. Çorbayı çırpma teliyle karıştırıp ocaktan alın. Safran ve tarhunu ekleyin. Üzerine istiridye sosu gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

İstiridye sosu marketlerden temin edebilirsiniz.
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