Deniz Ürünleri Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

200 gram beyaz etli bir balık 1 adet soğan 2 adet defne yaprağı 3-4 adet beyazbiber 2 su bardağı su Yarım limonun suyu 100 gram karides 2 su bardağı beyaz şarap 1 çorba kaşığı un Bir tutam safran Bir tutam tarhun 1 çorba kaşığı istiridye sosu Tuz

YAPILIŞI

Balık, kabuğu temizlenip ikiye bölünmüş soğan, defne yaprağı, tuz, beyaz biber, su ve limon suyunu derin bir tencerede iyice kaynatın. Soğan ve defne yaprağını tencereden alın. Balığı temizleyip yeniden tencereye koyun. Üzerine karides ve beyaz şarabı ilave edip 4/1 oranında suyunu çekene dek kaynatın. Unu tencereden aldığınız 2 çorba kaşığı balık suyuyla açın ve tencereye ekleyip karıştırın. Çorbayı çırpma teliyle karıştırıp ocaktan alın. Safran ve tarhunu ekleyin. Üzerine istiridye sosu gezdirip servis yapın.