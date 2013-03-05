Dhal Shorba Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 nescafe fincanı yeşil mercimek
5 su bardağı su
1 adet kıyılmış taze soğan
4 difl kıyılmış sarımsak
2 adet kıyılmış acı süs biberi
1 adet rendelenmiş domates
4 çorba kaşığı sıvı yağ
1'er tatlı kaşığı zencefil, toz kişniş, toz kırmızıbiber ve zerdeçal
Garam masala için:
4 çay kaşığı kişniş tohumu
1'er çay kaşığı tane kimyon, tane karabiber ve kakule
Bir buçuk çay kaşığı toz zencefil
Bir tutam tarçın
1 adet defne yaprağı
Servis için: Kişniş yaprağı ve yoğurt
YAPILIŞI
Mercimeği suda haşlayıp kenara alın. Soğan, sarmısak, biber ve domatesi derin bir tencereye alıp sıvıyağda kavurun. Zencefil, kişniş, kırmızıbiber ve zerdeçal ilave edin. Garam masala için tüm malzemeyi blenderden geçirip tencereye ekleyin. Mercimeği suyu ile birlikte ilave edip, 10 dakika pişirin. Servis tabaklarına alıp üzerine kıyılmış kişniş yaprağı serpiştirin. Yoğurt gezdirip servis yapın.