Dhal Shorba Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 nescafe fincanı yeşil mercimek



5 su bardağı su



1 adet kıyılmış taze soğan



4 difl kıyılmış sarımsak



2 adet kıyılmış acı süs biberi



1 adet rendelenmiş domates



4 çorba kaşığı sıvı yağ



1'er tatlı kaşığı zencefil, toz kişniş, toz kırmızıbiber ve zerdeçal







Garam masala için:



4 çay kaşığı kişniş tohumu



1'er çay kaşığı tane kimyon, tane karabiber ve kakule



Bir buçuk çay kaşığı toz zencefil



Bir tutam tarçın



1 adet defne yaprağı







Servis için: Kişniş yaprağı ve yoğurt