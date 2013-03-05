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Dhal Shorba Çorbası Tarifi

Oldukça güzel ve değişik bir yemek olan dhal shorba nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Dhal Shorba Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 10 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hint Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 nescafe fincanı yeşil mercimek

5 su bardağı su

1 adet kıyılmış taze soğan

4 difl kıyılmış sarımsak

2 adet kıyılmış acı süs biberi

1 adet rendelenmiş domates

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1'er tatlı kaşığı zencefil, toz kişniş, toz kırmızıbiber ve zerdeçal



Garam masala için:

4 çay kaşığı kişniş tohumu

1'er çay kaşığı tane kimyon, tane karabiber ve kakule

Bir buçuk çay kaşığı toz zencefil

Bir tutam tarçın

1 adet defne yaprağı



Servis için: Kişniş yaprağı ve yoğurt

YAPILIŞI

Mercimeği suda haşlayıp kenara alın. Soğan, sarmısak, biber ve domatesi derin bir tencereye alıp sıvıyağda kavurun. Zencefil, kişniş, kırmızıbiber ve zerdeçal ilave edin. Garam masala için tüm malzemeyi blenderden geçirip tencereye ekleyin. Mercimeği suyu ile birlikte ilave edip, 10 dakika pişirin. Servis tabaklarına alıp üzerine kıyılmış kişniş yaprağı serpiştirin. Yoğurt gezdirip servis yapın.
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