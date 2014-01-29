Dil Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dana dilini yıkayıp basınçlı tencereye alalım. Üzerine 5 bardak kaynar su, defne yaprakları ve tane karabiberleri ilave edip, dil iyice yumuşayana dek pişirelim. Sonra delikli kepçe ile tencereden alarak, pürtüklü derisini bıçak yardımıyla soyalım. 1 Dili nohut iriliğinde parçalar halinde doğrayalım. Tenceredeki dilin haşlanma suyunu süzüp, posasını atalım ve yeniden süzdüğümüz suyu tencereye alalım. 2 içine doğranmış dili ekleyip, 15-20 dakika daha, dil iyice yumuşayana dek pişirip ateşten alalım. İyice ılınmış dilin haşlama suyundan 1 kepçe alarak unu inceltip, topaksız bulamaç kıvamına getirerek tencereye aktaralım. Tuzunu ayarlayalım. Tencereyi tekrar ocağa alıp, kısık ateşte, karıştırmaya ara vermeden, üzeri göz göz olana kadar pişirelim. Bir kapta yumurta sarısını ve limon suyunu çırpalım. 3 Çorbayı indirmeye yakın, üzerine yumurtalı terbiyeyi karıştırarak dökelim. Tereyağını eritip salçayı ilave edelim. 1-2 kez karıştırıp çorbanın üzerine gezdirerek servis yapalım.