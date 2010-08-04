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Dil Balığı Çorbası Tarifi

Sağlıklı ve doyurucu bir çorba olan dil balığı çorbası nasıl hazırlanır? İşte dil balığı çorbası tarifi...
Dil Balığı Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet dil balığı, 2 adet patates

1'er adet kırmızı biber ve kırmızı soğan

5 çorba kaşığı tereyağı, 3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı acı sos

1 çorba kaşığı un, 4 su bardağı su

Tuz, taze fesleğen, karabiber

1 adet limonun suyu



Servis için:

3 diş sarımsak

3-4 dal taze fesleğen

7-8 adet antep fıstığı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

7-8 adet ekmek dilimi


YAPILIŞI

Balığın derisini soyarak küp doğrayın. Patates ve kırmızı biberi küp doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayarak tereyağında soteleyin. Patates, kırmızı pul biber, sarımsak, biber salçası ve acı sosu ekleyerek soteleyin. Unu ilave ederek karıştırın. Su, tuz, fesleğen, karabiber, limon suyunu ilave edip 20 dakika kaynatın. Sarımsak, fesleğen, antep fıstığı ve zeytinyağını blenderden geçirin. Karışımı ekmeklerin üzerine sürün. Fırınlayarak çorbanın yanında servis yapın.
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