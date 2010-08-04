Dil Balığı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet dil balığı, 2 adet patates
1'er adet kırmızı biber ve kırmızı soğan
5 çorba kaşığı tereyağı, 3 diş sarımsak
1 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı acı sos
1 çorba kaşığı un, 4 su bardağı su
Tuz, taze fesleğen, karabiber
1 adet limonun suyu
Servis için:
3 diş sarımsak
3-4 dal taze fesleğen
7-8 adet antep fıstığı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
7-8 adet ekmek dilimi
YAPILIŞI
Balığın derisini soyarak küp doğrayın. Patates ve kırmızı biberi küp doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayarak tereyağında soteleyin. Patates, kırmızı pul biber, sarımsak, biber salçası ve acı sosu ekleyerek soteleyin. Unu ilave ederek karıştırın. Su, tuz, fesleğen, karabiber, limon suyunu ilave edip 20 dakika kaynatın. Sarımsak, fesleğen, antep fıstığı ve zeytinyağını blenderden geçirin. Karışımı ekmeklerin üzerine sürün. Fırınlayarak çorbanın yanında servis yapın.