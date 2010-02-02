Dilruba Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti kuşbaşından daha küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlayıp kenara alın. Margarini bir tencereye alıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine suyu ilave edin. Kaynayınca mantıları ve eti ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Mantılar yumuşayana kadar pişirip ocağı kapatın. Servis tabaklarına alın. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Pul biber ve kekik serpip servis yapın.