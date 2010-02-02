Dilruba Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram kuzu eti
1 çorba kaşığı margarin
4 çorba kaşığı un
5 su bardağı su
150 gram mantı, tuz
Üzerine:
Tereyağı, pulbiber, kekik
YAPILIŞI
Eti kuşbaşından daha küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlayıp kenara alın. Margarini bir tencereye alıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine suyu ilave edin. Kaynayınca mantıları ve eti ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Mantılar yumuşayana kadar pişirip ocağı kapatın. Servis tabaklarına alın. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Pul biber ve kekik serpip servis yapın.