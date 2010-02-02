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Dilruba Çorbası Tarifi

Son derece lezzetli ve doyurucu olan dilruba çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Dilruba Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram kuzu eti

1 çorba kaşığı margarin

4 çorba kaşığı un

5 su bardağı su

150 gram mantı, tuz



Üzerine:

Tereyağı, pulbiber, kekik


YAPILIŞI

Eti kuşbaşından daha küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlayıp kenara alın. Margarini bir tencereye alıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine suyu ilave edin. Kaynayınca mantıları ve eti ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Mantılar yumuşayana kadar pişirip ocağı kapatın. Servis tabaklarına alın. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Pul biber ve kekik serpip servis yapın.
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