Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi

Tarhanayı tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tarhananın içindeki dövmeler dağılıp yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Yumuşamış ancak dağılmamış olan tarhana parçalarını çatalla ezin. Ayrı bir yerde mercimeğe su ekleyip haşlayın. Blenderden geçirip, tarhanaya ekleyin. Halka doğranmış sivri biber, yarpuz otu ve tuz ekleyip, biberler yumuşayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Çorbayı servis tabağına alıp, üzerine tereyağında yakılmış toz kırmızıbiber gezdirip servis yapın.