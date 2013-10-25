Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Diyarbakır usulü tarhana
Mercimek
Sivri biber, yarpuz otu ve tuz
Su
Üzeri için:
Tereyağı ve toz kırmızı biber
YAPILIŞI
Tarhanayı tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tarhananın içindeki dövmeler dağılıp yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Yumuşamış ancak dağılmamış olan tarhana parçalarını çatalla ezin. Ayrı bir yerde mercimeğe su ekleyip haşlayın. Blenderden geçirip, tarhanaya ekleyin. Halka doğranmış sivri biber, yarpuz otu ve tuz ekleyip, biberler yumuşayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Çorbayı servis tabağına alıp, üzerine tereyağında yakılmış toz kırmızıbiber gezdirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Diyarbakır usulü tarhanayı yöresel malzemeler satan mekanlardan temin edebilirsiniz. Yarpuz otu: “Fütenç”, “habak” ve “filiskin” adlarıyla da nılan yarpuz otunun iştah açıcı, hazmı kolaylaştırıcı özellikleri bulunur. Normal kullanımı şifa, fazlası cefa olan yarpuz otu sıklıkla salatalarda kullanılır. Doğu bölgelerimizde otlu peynire, ayran aşına katılır. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde nane adıyla pazarlarda satılır.