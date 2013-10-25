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Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi

Şifa kaynağı üstelik lezzetli. Diyarbakır usulü tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi
Diyarbakır Usulü Tarhana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • DİYARBAKIR
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Diyarbakır usulü tarhana

Mercimek

Sivri biber, yarpuz otu ve tuz

Su



Üzeri için:



Tereyağı ve toz kırmızı biber


YAPILIŞI

Tarhanayı tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tarhananın içindeki dövmeler dağılıp yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Yumuşamış ancak dağılmamış olan tarhana parçalarını çatalla ezin. Ayrı bir yerde mercimeğe su ekleyip haşlayın. Blenderden geçirip, tarhanaya ekleyin. Halka doğranmış sivri biber, yarpuz otu ve tuz ekleyip, biberler yumuşayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Çorbayı servis tabağına alıp, üzerine tereyağında yakılmış toz kırmızıbiber gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Diyarbakır usulü tarhanayı yöresel malzemeler satan mekanlardan temin edebilirsiniz. Yarpuz otu: “Fütenç”, “habak” ve “filiskin” adlarıyla da nılan yarpuz otunun iştah açıcı, hazmı kolaylaştırıcı özellikleri bulunur. Normal kullanımı şifa, fazlası cefa olan yarpuz otu sıklıkla salatalarda kullanılır. Doğu bölgelerimizde otlu peynire, ayran aşına katılır. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde nane adıyla pazarlarda satılır.
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