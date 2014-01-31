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Doğanhisar Çorbası Tarifi

Sofranızda farklı bir tat arıyorsanız doğanhisar çorbası tam size göre. Doğan hisar çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Doğanhisar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram yağsız kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 çorba kaşığı tepeleme un

2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı salça

4-5 su bardağı su veya et suyu

1 su bardağı haşlanmış barbunya

Yarım demet dereotu veya maydanoz

1/4 limonun suyu

YAPILIŞI

Bir kabın içine kıymayı, ince bulguru, yumurtayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu alıp iyice yoğuralım. Köfte harcı özleşince üzerine unu ekleyip tekrar yoğuralım. 1 Elimizi hafifçe ıslatarak bilye iriliğinde köfteler hazırlayalım. Köfteleri, hafifçe un serpilmiş tepsiye alalım. Tepsiyi sağa sola sallayarak, köftelerin unlanmasını sağlayalım. Tencereye tereyağını veya margarini alıp, küp doğranmış soğanı ekleyelim. Soğanları pembeleşene dek kavuralım. Ardından üzerine salçayı ekleyip 1 dakika kavurarak suyu veya et suyunu katalım. Tuzunu ayarlayalım. 2 Çorbanın suyu kaynadığında, haşlanmış barbunyaları ilave edelim. Ardından köfteleri ekleyelim. Çorbayı ağır ateşte pişirelim. 3 İndirmeye yakın üzerine ince doğranmış dereotunu veya maydanozu serpelim. Arzuya göre limon suyu gezdirip servis yapalım.
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