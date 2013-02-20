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Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Domates Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram domates

100 gram tereyağı

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı domates salçası

4 su bardağı su

Tuz



Üzerine:

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup, blenderden geçirin. Tereyağını derin bir tencereye alıp unu pembeleştirin. Domates, salça ve su ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Üzerine kaşar peyniri serpip, sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbaya arzuya göre tuz ekledikten sonra, 1 çorba kaşığı kimyon da ilave edebilirsiniz.
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