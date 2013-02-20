Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram domates
100 gram tereyağı
2 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı domates salçası
4 su bardağı su
Tuz
Üzerine:
Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Domateslerin kabuklarını soyup, blenderden geçirin. Tereyağını derin bir tencereye alıp unu pembeleştirin. Domates, salça ve su ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Üzerine kaşar peyniri serpip, sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbaya arzuya göre tuz ekledikten sonra, 1 çorba kaşığı kimyon da ilave edebilirsiniz.