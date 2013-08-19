Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4-5 adet domates
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un l 2 su bardağı süt
2 su bardağı su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Domatesleri rendeleyin. Tereyağını tencerede eritin ve unu kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin. Sütü, suyu ve tuzu ilave edip, kaynayana kadar orta ateşte tutun. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra da tencereyi ocaktan alın. Karabiber ilave edin. Sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Dilerseniz çorbayı blenderden geçirip, tekrar ısıtarak da
servis yapabilirsiniz. Rendelenmiş kaşar peyniri de bu çorbaya çok yakışır.