Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 adet soğan, 4 diş sarmısak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
7 su bardağı sıcak su
2 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çorba kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kişniş
2 adet defne yaprağı
Yeteri kadar tuz
Üzeri için: Taze kişniş
YAPILIŞI
Küp doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Sarmısak, doğranmış domates ve mercimek ekleyip, 3-4 dakika daha kavurun. 7 su bardağı sıcak su ve limon suyu ilave edip, pişmeye bırakın. Tarçın, zerdeçal, kimyon, kişniş, defne yaprağı ve tuz ekleyip karıştırın. Blenderden geçirip servis tabağına alın. Taze kişnişle süsleyip servis yapın.