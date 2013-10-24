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Sofra / Çorbalar / Domates Çorbası Tarifi

Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Domates Çorbası Tarifi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet soğan, 4 diş sarmısak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

7 su bardağı sıcak su

2 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

2 adet defne yaprağı

Yeteri kadar tuz



Üzeri için: Taze kişniş


YAPILIŞI

Küp doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Sarmısak, doğranmış domates ve mercimek ekleyip, 3-4 dakika daha kavurun. 7 su bardağı sıcak su ve limon suyu ilave edip, pişmeye bırakın. Tarçın, zerdeçal, kimyon, kişniş, defne yaprağı ve tuz ekleyip karıştırın. Blenderden geçirip servis tabağına alın. Taze kişnişle süsleyip servis yapın.
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