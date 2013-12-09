Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet büyük boy domates
1 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı et veya
tavuk suyu
4 su bardağı su
Tuz
karabiber
Üzerine: Kruton veya rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Yıkanmış domatesleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. İri küp şeklinde doğrayın ve robota atın. Salçayı ilave edin ve robottan geçirin. Tencerede, tereyağı ve unu hafif pembeleşene adar kavurun. Domates püresi ile et suyu ve suyu katın. Koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzerine kruton ya da rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Domatesin
ekşiliğini alması için
çorbaya 2 adet kesmeşeker
atabilirsiniz.