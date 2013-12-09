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Sofra / Çorbalar / Domates Çorbası Tarifi

Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Domates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük boy domates

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı et veya

tavuk suyu

4 su bardağı su

Tuz

karabiber



Üzerine: Kruton veya rendelenmiş kaşar peyniri


YAPILIŞI

Yıkanmış domatesleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. İri küp şeklinde doğrayın ve robota atın. Salçayı ilave edin ve robottan geçirin. Tencerede, tereyağı ve unu hafif pembeleşene adar kavurun. Domates püresi ile et suyu ve suyu katın. Koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzerine kruton ya da rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Domatesin ekşiliğini alması için çorbaya 2 adet kesmeşeker atabilirsiniz.
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