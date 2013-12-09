Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yıkanmış domatesleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. İri küp şeklinde doğrayın ve robota atın. Salçayı ilave edin ve robottan geçirin. Tencerede, tereyağı ve unu hafif pembeleşene adar kavurun. Domates püresi ile et suyu ve suyu katın. Koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzerine kruton ya da rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Sıcak olarak servis yapın.