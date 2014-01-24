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Sofra / Çorbalar / Domates Çorbası Tarifi

Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet domates

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

2 su bardağı su

tuz

karabiber

YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin. Ayrı bir yerde tereyağını tencerede eritin ve unu kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin. Sütü, suyu ve tuzu ilave edip, kaynayana kadar orta ateşte tutun. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra da tencereyi ocaktan alın. Karabiber ilave edin. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz çorbayı blenderden geçirip, tekrar ısıtarak da servis yapabilirsiniz. Rendelenmiş kaşar peyniri de, bu çorbaya çok yakışacaktır.
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