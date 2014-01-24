Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4-5 adet domates
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı un
2 su bardağı süt
2 su bardağı su
tuz
karabiber
YAPILIŞI
Domatesleri rendeleyin. Ayrı bir yerde tereyağını tencerede eritin ve unu kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin. Sütü, suyu ve tuzu ilave edip, kaynayana kadar orta ateşte tutun. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra da tencereyi ocaktan alın. Karabiber ilave edin. Sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz çorbayı blenderden geçirip, tekrar ısıtarak da servis yapabilirsiniz. Rendelenmiş kaşar peyniri de, bu çorbaya çok yakışacaktır.