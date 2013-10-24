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Domates ve İrmikli Çorba Tarifi

Domates ve irmikli çorba çok sağlıklı ve vitaminlidir. Peki domates ve irmikli çorba nasıl hazırlanır. İşte tarifi...
Domates ve İrmikli Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet domates

1'er çorba kaşığı irmik ve tereyağı

1 tatlı kaşığı un, 1 çay bardağı süt

5 su bardağı su, tuz



Süslemek için: Nane


YAPILIŞI

Un ve tereyağını bir tencereye alıp, unun kokusu hafif çıkana kadar kavurun. Sütü yavaşça ekleyip, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domates ile suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca irmiği ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Çorbayı blenderden geçirin ve tekrar bir taşım kaynatın. Nane ile süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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